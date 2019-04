Libros que te harán reír a carcajadas

¿Quién no ha tenido que parar de leer Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, porque la risa no le dejaba continuar? Es uno de esos libros que provoca lágrimas y no de pena precisamente, sino como efecto de la risa incontenible. En Librotea hemos confeccionado una estantería con algunos libros que nos ponen en peligro de muerte por ataque de risa.