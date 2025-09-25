Los libros de 100 años rescatados de las inundaciones de Venecia [Eng]  

La noche del 12 de noviembre de 2019, la fotógrafa Patrizia Zelano recibió la trágica noticia de que una de las peores inundaciones había azotado Venecia. A la mañana siguiente, salió de su casa en Rímini, condujo dos horas y media hacia el noreste, aparcó en tierra firme y finalmente llegó en tren a la ciudad afectada, que aún se encontraba en estado de emergencia. En su aventura de dos días, Zelano rescató 40 libros. Aunque la mayoría son ahora ilegibles, sus fotografías de los libros destruidos cuentan la historia de la fragilidad