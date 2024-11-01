Librojuegos curiosos de los 80 y 90 surgidos a raíz del éxito de "Elige tu propia aventura"  

En este vídeo analizamos algunos librojuegos curiosos publicados a raíz del éxito de "Elige tu propia aventura", especialmente sus ediciones en castellano. Se trata de "Planea tu fuga" (Bantam-Timun Mas), "Escoge tu propia aventura: Indiana Jones" (Ballantine-Toray), "El reto de las galaxias ¡Escoge tu aventura espacial!" (Dell-Susaeta), "¡Vive tu propia aventura! Nancy Drew y los Hardy" (Armada-Susaeta), "Marvel Superhéroes, ¡Tú eres el protagonista!", "Sherlock Holmes Librojuego". También hablamos de los librojuegos búlgaros de Pleyad.