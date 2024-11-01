edición general
3 meneos
15 clics
La librería Hontza invita a sus clientes a sumarse a la despedida del día 31

La librería Hontza invita a sus clientes a sumarse a la despedida del día 31

El emblemático establecimiento donostiarra colocará en su escaparate un mural con los mensajes y abrirá un micrófono a los visitantes durante toda la tarde

| etiquetas: librería , cierre , hontza
3 0 0 K 39 cultura
sin comentarios
3 0 0 K 39 cultura

menéame