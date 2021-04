"Si se librara la patente de las vacunas se pasaría de 12 a 60 millones de dosis diarias"

Muchas personas no entienden cómo después de hacer lo más difícil, hallar, no solo una vacuna sino varias para combatir el covid en un tiempo récord, la vacunación va tan lenta en los países más desarrollados, y es casi nula en el Tercer mundo. La solución más rápida no es seguir incorporando vacunas, hasta ahora cuatro han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la UE, sino que muchas voces señalan a la liberación de las patentes.