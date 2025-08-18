En libertad tras cortarle con un cristal en el cuello a un vecino de Ricla, Zaragoza

El joven argelino que el pasado sábado le clavó un cristal en el cuello a otro ciudadano de origen magrebí en Ricla (Zaragoza) ha quedado en libertad. El atestado con las pesquisas en las que han avanzado los investigadores, entre ellas, consta el origen de la trifulca: los celos por una mujer que lleva poco tiempo residiendo en Ricla. Al detenido, un varón argelino nacido en 1995, se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa que engrosa su lista de antecedentes al contabilizar otros arrestos por delitos de hurtos o daños.
A mí me entraron a robar en mi casa (no estaba yo, menos mal). El tipo se llevó cuatro mierdas (valor 50€) pero los daños eran más cuantiosos (unos 400€). En dos semanas lo localizan y lo detienen. En un mes, me llaman del juzgado para ratificar lo declarado en la denuncia. En un par de semanas más, se le expulsa de España durante 10 años. En todo ese proceso, desde que lo detienen hasta que lo expulsan, en prisión.
Algún abogado que me explique como es posible que allanamiento y unos daños de mierda a la propiedad privada impliquen prisión provisional, e intentar matar a una persona a base de rajarle el cuello, no.
Sabotean el estado desde dentro, apelando a los instintos más básico, como el miedo.
Para la derecha es un win-win, reclaman más poder para las fuerzas y cuerpos de seguridad y los jueces, y además riegan la semilla del racismo.
Mecanismos hay, pero otra cosa es como y para que se usen.