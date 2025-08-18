En libertad tras cortarle con un cristal en el cuello a un vecino de Ricla, Zaragoza

El joven argelino que el pasado sábado le clavó un cristal en el cuello a otro ciudadano de origen magrebí en Ricla (Zaragoza) ha quedado en libertad. El atestado con las pesquisas en las que han avanzado los investigadores, entre ellas, consta el origen de la trifulca: los celos por una mujer que lleva poco tiempo residiendo en Ricla. Al detenido, un varón argelino nacido en 1995, se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa que engrosa su lista de antecedentes al contabilizar otros arrestos por delitos de hurtos o daños.