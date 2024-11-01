edición general
En libertad Santi Laiglesia, el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

En libertad Santi Laiglesia, el principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany

La Audiencia de Barcelona ha acordado la libertad provisional de Santi Laiglesia, principal sospechoso de la muerte de Helena Jubany, un caso que arrastra más de 25 años de instrucción. La resolución no es recurrible y permite que el investigado continúe en libertad mientras la causa sigue su curso, tras estimar el recurso presentado por la defensa contra la decisión dictada el pasado noviembre.

#1 oscarcr80
Podcast: Jordi Wild Caso Helena Jubany
www.youtube.com/watch?v=78dGZ_b0GF8
