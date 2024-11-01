La Libertad: Policías abaten a dos presuntos delincuentes durante tiroteo

Dos presuntos delincuentes resultaron abatidos, y otros dos heridos, tras un violento tiroteo registrado en la provincia de Virú, en La Libertad. El hecho ocurrió en la carretera que conduce al distrito de Chao, cuando un grupo de policías patrullaba la zona tras recibir reportes de asaltos en la vía. El coronel PNP Jesús Hidalgo Monroy, jefe de la División Policial de Virú, informó a RPP que los agentes detectaron una actitud sospechosa en los ocupantes de un mototaxi. Al darles la orden de detenerse, los sujetos hicieron caso omiso y abriero