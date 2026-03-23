En libertad el investigado por la muerte de un seguidor del Racing de Santander: la víctima se golpeó la cabeza con una alcantarilla

La Fiscalía de Cantabria considera que la acción no fue "agresiva o violenta", y que se trata de unos hechos "muy desgraciados". La jueza acordado este mediodía dejar en libertad al hombre que fue detenido como presunto agresor del aficionado del Racing de Santander fallecido este sábado antes del partido contra el Albacete, tras una discusión. Y es que, según las primeras investigaciones, durante la agresión el aficionado racinguista cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con una alcantarilla que sobresale del pavimento.