Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La libertad de expresión no es libertad de expresión si no le escuece a a alguien, porque por muy inocente que sea su opinión, no dude que siempre existirá alguien que no sólo no la compartirá, además le molestará mucho. Se trata de aceptar que no se puede llamar libertad a algo que hay que acotar con castigos severos en función de quién o cómo se diga algo o a quién o a qué se dirija. Si una sociedad debe impedir con penas de cárcel la libre elección de expresar públicamente las ideas, así sean ideas de mierda, es que algo funciona muy mal.