En un análisis crítico del ideal del “libre mercado”, Peter Joseph expone cómo la supuesta libertad de competir se convierte, en la práctica, en una libertad para dominar. Argumenta que, lejos de generar equilibrio y autonomía, los incentivos de los mercados desplazan la eficiencia por el control, favorecen la acumulación de poder y transforman a la competencia en un mecanismo estructural que restringe la libertad real de la mayoría, profundizando desigualdades y captura institucional.