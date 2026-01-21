edición general
Libertad Digital se retira de la TDT madrileña para focalizar toda su apuesta en Youtube

El grupo de Jiménez Losantos estrena 2026 con recortes. Arrastrado por una situación económica delicada. En su lugar, la compañía a la que pertenece Federico Jiménez Losantos, centra todos sus esfuerzos en Youtube. Un canal mucho más económico y en el que la Libertad Digital cuenta con una mayor audiencia y rentabilidad publicitaria (...) Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la empresa obtuvo el pasado ejercicio unos ingresos de 13,83 millones de euros y un beneficio de 477.777 euros.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
IDA, arrímale más pasta a tu Fedeguico, que ya no le da ni para alquilarse un canal de tu TDT, chiquilla, venga
