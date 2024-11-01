Liberan en Valladolid a una víctima de explotación sexual y detienen a la "encargada" del piso

La operación Erebus se inició tras la declaración de una mujer en situación de especial vulnerabilidad, lo que la llevó a recurrir ocasionalmente al ejercicio de la prostitución. Según relató, contactó con un número facilitado por una amiga para acceder a una "plaza" en un piso de Valladolid donde ejercer la prostitución pero nunca recibió cantidad alguna y le quitaron el pasaporte hasta obtener 15.000€ por sus servicios de prostitución. Aprovechando que la encargada abrió la puerta para recibir a un cliente, la víctima logró huir, abandonan...