Liberadas ocho mujeres tras la desarticulación de una red con fines de explotación sexual

En el marco de una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal, se ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos. Durante el operativo policial, que tuvo lugar el 7 de octubre, se realizaron entradas y registros en Lleida, Tudela (Navarra), Irún (Guipúzcoa) y Faro (Portugal), culminando con la detención de tres personas. En los registros se localizaron a ocho mujeres de diferentes nacionalidades sudamericanas (Colombia, Venezu...