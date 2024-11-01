Líbano: Un año después de la gran escalada de Israel en Líbano, las víctimas de crímenes de guerra esperan justicia y reparación

“Un año después de que el ejército de Israel intensificara significativamente sus ataques en Líbano, las víctimas de violaciones del derecho internacional siguen esperando justicia y reparación, el gobierno libanés no ha concedido todavía a la Corte Penal Internacional (CPI) jurisdicción para realizar investigaciones en su territorio, y gran número de residentes de ciudades y pueblos del sur de Líbano no puede retornar aún a lo que queda de sus hogares”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.