“Una leyenda en formación”: el mundo del ajedrez se rindió ante Faustino Oro

La histórica consagración de Faustino Oro como Gran Maestro a los 12 años provocó una enorme repercusión en el mundo del ajedrez. Luego de conseguir el máximo título de la FIDE durante el Festival de Cerdeña, el joven argentino recibió elogios de grandes referentes internacionales, que lo señalaron como una de las mayores promesas de este deporte. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra.