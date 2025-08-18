edición general
2 meneos
10 clics
Con la ley «takzir» en vigor, los hombres musulmanes de Terengganu se enfrentan a hasta dos años de cárcel por faltar a la oración del viernes, aunque sea una sola vez. [ENG]

Con la ley «takzir» en vigor, los hombres musulmanes de Terengganu se enfrentan a hasta dos años de cárcel por faltar a la oración del viernes, aunque sea una sola vez. [ENG]

Los hombres musulmanes de Terengganu que falten a las oraciones del viernes sin motivos válidos se arriesgan a una multa de hasta 3000 RM, una pena de cárcel de dos años o ambas cosas, tras la entrada en vigor de la Ley de Delitos Penales de la Sharia (Takzir) de 2016. El miembro del comité ejecutivo de Información, Predicación y Fortalecimiento de la Sharia del estado, Muhammad Khalil Abdul Hadi, ha declarado que, mientras que antes solo se podía sancionar a quienes faltaban a tres oraciones del viernes consecutivas, ahora se castigará

| etiquetas: malasia , terengganu , sharia
2 0 0 K 24 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Nox ya toma nota....
0 K 8

menéame