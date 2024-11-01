Lewandowski: “a los jóvenes de ahora no les gusta que les grites”

El polaco, con casi dos décadas de diferencia de edad con los más jóvenes del equipo, explicó en una entrevista a The Times que ya nota las diferencias generacionales en el vestuario. Mientras en su época los veteranos eran más rudos y los jóvenes tenían un perfil algo más bajo, ahora todo ha cambiado. “Tengo que decir que fue un gran reto. Yo venía de una generación diferente". “Antes, gritar era una forma de motivar. Ahora, si gritas demasiado, la reacción de esta generación no es igual. Su reacción no es demostrarte que te equivocas".