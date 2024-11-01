edición general
Leviatanes Rusos: Myasishchev M-4 (Bison)

Leviatanes Rusos: Myasishchev M-4 (Bison)

Es éste uno de los mastodontes rusos menos conocidos por el gran público aeronáutico. Para el aficionado a la aviación durante la Guerra Fría, hablar de aviones soviéticos de gran tamaño es recordar sobre todo a los majestuosos y míticos Tupolev Tu-95 Bear, tantas veces fotografiados durante su interceptación por un cazabombardero de la OTAN sobre las frías aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, hubo otros diseños no menos apabullantes que se desarrollaron en los oscuros años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial.

#1 j-light
Que podemos decir muchas cosas de los rusos (soviéticos en aquella época, todo sea dicho), pero si se ponían a hacer algo, lo hacían a lo grande y a lo bestia. Como si sobrasen todos los recursos del mundo.
barcelonauta #3 barcelonauta
#1 El primero el vodka, a la vista de los resultados (sujétame el cubata, Vladimir). xD
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#1 – ¿Qué es algo muy largo, que hace mucho ruido, que produce mucho humo, que consume 20 litros de gasolina a la hora y que es capaz de cortar una manzana en tres trozos?
– Es la máquina soviética diseñada para cortar una manzana en cuatro trozos.
Barney_77 #2 Barney_77
Realmente, en cuestion de recursos, si que iban (y van) sobrados
cosmonauta #4 cosmonauta
¿Rusos? ¿o soviéticos?

Una parte de ese legado está hoy fuera de Rusia.
