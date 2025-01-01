Las letras del Tesoro vuelven a ofrecer más rentabilidad a los inversores tras el 'parón' de los tipos

En concreto, el organismo dependiente de Economía ha colocado 900 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.086,617 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,940%, superior al 1,914% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel. En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.624,811 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 3.477 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,920% anterior al 1,969% actual.