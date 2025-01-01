edición general
Las letras del Tesoro vuelven a ofrecer más rentabilidad a los inversores tras el 'parón' de los tipos

En concreto, el organismo dependiente de Economía ha colocado 900 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.086,617 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,940%, superior al 1,914% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel. En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.624,811 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 3.477 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,920% anterior al 1,969% actual.

ChatGPT #2 ChatGPT
wow! "más rentabilidad" (menos de un 2%)
crycom #1 crycom
#0 No dar ni un misero 2% cuando hay cuentas de ahorro a la vista que dan más pues como que no compensa mucho.
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 bueno, ahí depende de la aversión al riesgo que tengas
crycom #4 crycom
#3 Si alguien de verdad se cree que los 100k garantizados de la cuenta privada lo están si hay un default en el tesoro no es el lápiz más afilado del estuche, dicho esto, una cuenta de ahorro a la vista tiene nivel 1, igual que las letras y además es más líquido que las letras al ser a la vista, un día para retirar todo, las letras tendrías que venderlas en el mercado secundario a lo que se cotice en ese momento para rescatarlas antes de vencimiento.
