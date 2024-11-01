edición general
La letra maldita: K de Karina

De pastelera a guardiana del poder. La hermana de Javier Milei es la arquitecta de su proyecto político y una de las figuras más temidas de Argentina.

