"Lesbian Garros es un proyecto que empezó como torneo de tenis, ahora también de pádel, en el que intentamos que se juegue de forma simultánea, pero que también cuenta ya con un ranking. Lo más importante es mezclar a la gente, aclarando que el nombre actúa como reclamo, pero que no ponemos restricción alguna en cuanto a género ni orientación sexual. Está claro que un porcentaje de la gente que viene es queer, pero estamos abiertas a todo el mundo". Se lo explica a MARCA Ana Leal... igual que se lo hubiera podido explicar Ana Gordillo.