edición general
17 meneos
18 clics
"Les dispararon a mis hijos delante de mis ojos": los testimonios desgarradores de quienes huyen de la ciudad sudanesa de El Fasher

"Les dispararon a mis hijos delante de mis ojos": los testimonios desgarradores de quienes huyen de la ciudad sudanesa de El Fasher

Según estos testimonios, los residentes fueron víctimas de numerosas atrocidades, incluidos asesinatos por motivos de identidad, incendios provocados y violaciones de niñas y mujeres, así como saqueos, pillaje y secuestros para pedir rescate. Debido a la dificultad de acceder a la zona y al apagón casi total de las comunicaciones, la BBC contactó con varios periodistas y fuentes locales para hablar con los supervivientes y obtener sus testimonios.

| etiquetas: sudan , fasher
14 3 0 K 145 actualidad
4 comentarios
14 3 0 K 145 actualidad
#2 veratus_62d669b4227f8
Si pero hay un matiz y es que no estamos defendiendo, justificando amparando, blanqueando y financiando al estado ,ejercito o gobierno que esta cometiendo estos crimenes y con Israel si lo hacemos.Y ese matiz es importante para entender porque la gente se moviliza mas por unos que por otros, pero , vaya, que quienes considereis que no se hace lo suficiente sois libres de iniciar acciones contra estos crimenes, como muchos otros ya hicieron con Palestina y siguen haciendo, es justo repartirse el trabajo.Yo os apoyare.
5 K 49
#3 tpm1
#2 España refuerza las relaciones bilaterales con Emiratos Árabes Unidos e impulsa la presencia de empresas españolas en Oriente Próximo

portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/comision-mixta-españa

Son los que apoyan, entre otros, a la RSF.
0 K 10
#1 Katos
Ahhh, que ahora nos acordamos de esto que lleva sucediendo décadas.

Pues vale.

Colau anda preparando la cuenta de instagram flotilla
1 K 27
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Mi voto para premio al comentario hipócrita del año va a ... #1
1 K 19

menéame