edición general
Leonel Schmidt: «Le contamos más verdades al teatro que a un psicólogo»

El director radicado en Uruguay presenta en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 'Las cosas que perdimos en el fuego', basada en el libro de Mariana Enriquez

| etiquetas: leonel schmidt , teatro , mariana enríquez
