Leonardo DiCaprio tiene 50 años pero confiesa sentirse de 32

A la pregunta: "Si no supieras cuántos años tienes, ¿qué edad te echarías?", DiCaprio respondió: "Treinta y dos". Te apetece ser más honesto y no perder el tiempo. Imagino cómo serán las próximas décadas: miro a mi madre, por ejemplo, y dice exactamente lo que piensa, sin perder el tiempo fingiendo. No quieres perder más tiempo. Es casi una responsabilidad, porque ahora hay más vida detrás de ti que delante. Leonardo DiCaprio confiesa un arrepentimiento: no haber participado en Boogie Nights, película dirigida por Anderson en 1997.
| etiquetas: leonardo , di caprio , 50 , 32
Si te cuidas no tienes por qué envejecer tan rápido, y tener una determinada edad no significa que tengas que abandonar aficiones y volverte un aburrido. Quizás una de las conquistas de nuestra época sea el fin del edadismo, que por tener una edad no tienes por qué cumplir unos clichés.
A veces escuchas comentarios en plan "con tal edad te cruje todo" y a lo mejor el que lo hace se ha pasado la vida autoenvenenándose con tabaco, alcohol... y por supuesto, nada de ejercicio... pues si, con la edad, pero la tuya, no la de los demás.
www.youtube.com/watch?v=_NTDEN4VZik