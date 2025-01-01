León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos

Uno de los puntos que más preocupa es la frontera entre León y Asturias y la afección que el fuego que ayer se reactivó en Caín de Valdeón desde el Principado tenga en la Ruta del Cares porque «va entrando con fuerza en el canal de Tregua». Allí se trabaja en coordinación con Asturias por el peligro de la caída de piedra o rocas en la ruta para que los efectos del incendio sean «los menos posibles dada la importancia que tiene la ruta del Cares como punto turístico y recurso económico para Cabrales y Posada de Valdeón».