La lengua azul se multiplica por toda España: Exigen impulsar las vacunas y una respuesta coordinada y rápida entre administraciones

ASAJA nacional ha exigido a las Administraciones públicas competentes la adopción inmediata de medidas ante la detección de nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas, que pasan por el desarrollo de vacunas y, sobre todo, una respuesta coordinada y rápida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas porque “no podemos permitir que las Administraciones públicas se encuentren de vacaciones sin ofrecer soluciones a esta grave situación».