Leire Díez sostiene que la Guardia Civil usó a una reconocida periodista para espiarla a ella y a Santos Cerdán

La exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida como “la fontanera” del partido, asegura en un escrito que está preparando su defensa para remitir al juez que la Guardia Civil pagó con fondos reservados a una reconocida periodista de investigación, Patrícia López, fallecida en diciembre, para espiar al ex secretario de organización socialista Santos Cerdán y a ella misma, según informa El Món a RAC1.
