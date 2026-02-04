edición general
Leire Díez sostiene que la Guardia Civil usó a una reconocida periodista para espiarla a ella y a Santos Cerdán

Leire Díez sostiene que la Guardia Civil usó a una reconocida periodista para espiarla a ella y a Santos Cerdán

La exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida como “la fontanera” del partido, asegura en un escrito que está preparando su defensa para remitir al juez que la Guardia Civil pagó con fondos reservados a una reconocida periodista de investigación, Patrícia López, fallecida en diciembre, para espiar al ex secretario de organización socialista Santos Cerdán y a ella misma, según informa El Món a RAC1.

Barney_77 #1
Lo que diga esta señora es inventado, falso o manipulado siempre.
1 K 29
#2 euquesei
#1 Cree el ladrón que todos son de su condición
1 K 17
Aguarrás #3 Aguarrás
#2 ¡Pero si estaba más enmierdá que un pañal viejo!. xD
0 K 13
#5 euquesei
#3 Y?, he dicho yo que ella sea inocente de algo?
0 K 7
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Me estas insinuando que esta señora es unicamente una periodista de investigacion que estaba escribiendo un libro y que no tiene nada que ver con los tejemanejes de las cloacas del PSOE?
0 K 16
#6 euquesei
#4 No, estoy insinuando que lo que tu dices sobre ella es inventado, falso o manipulado siempre. A ver si al menos aprendes a leer.
1 K 17
Barney_77 #7 Barney_77
#6 Dime que he dicho de esta señora que sea mentira, bulo, inventado o manipulacion.
0 K 16
#11 euquesei
#7 Lo que diga esta señora es inventado, falso o manipulado siempre. <- Esto es una falacia, y mas sin una sentencia firme. Y para mas inri no te veo hacer ese mismo tipo de afirmaciones de otros politicos.

Por lo tanto tus afirmaciones aparte de ser falacias son tendenciosas.

Simplemente me gusta el olor a hate por la mañana
1 K 17
Barney_77 #12 Barney_77
#11 Dime algo que haya dicho esta señora que no sea falso, manipulado o inventado. Estoy esperando a leer su libro, estoy deseoso de leer algun articulo de esta periodista de raza.
0 K 16
#15 euquesei *
#12 Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se ha demostrado que lo que tu dices es cierto, asi que tu eres el que tiene que demostrar que TODO lo que dice cumple con tus premisas. Si no eres quien de hacerlo pues entonces no eres quien de cumplir con una de las premisas de nuestra democracia...
0 K 7
Barney_77 #16 Barney_77
#15 Dice que es periodista y jamas ha escrito un articulo. Dice que investigaba para un libro pero se reunia con Cerdan (curiosa conexion entre un escritor que no ha escrito un libro y un politico) decia qeu era una simple militante pero habia tenido cargos en correos y en EUNUSA, vamos, lo normal para una simple militante. Todos decian que no la conocian, pero al final tiene contactos con todo el mundo. No se, dimelo tu.
josde #8
josde #8 josde
#1 Estando la GC por medio, puede ser algo creíble.
0 K 18
Barney_77 #9 Barney_77
#8 Claro que si, lo que diga esta señora es todo verdad. Estoy esperando ilusionado leer su libro de investigacion, o al menos algun articulo en el que se signifique como periodista de investigacion.
josde #10
josde #10 josde
#9 No, pero la Gc también tiene tela con sus mentiras y falsadaes sobre todo la UCO patriotica
0 K 18
#13 Martillo_de_Herejes
Ostia.... nadie, de momento, ha comentado que la "fontanera" está acusando a una muerta, y que por tanto no puede defenderse ni denunciarla, de haberla espiado por encargo de la GC.
1 K 22
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
claro que si guapi, bueno esperamos todos que tengas tiempo en chirona tiempo para hacer un libro, pero viendo el talento y capacidades...pero bueno, tendras mucho tiempo
0 K 8

