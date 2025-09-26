Legislar la religión

Creo que la mayoría de la población desconoce quienes son los legionarios de Cristo, su enorme poder y los horribles abusos. Es algo muy relevante porque los legionarios de Cristo tienen 7 colegios en España y es una organización que de forma estructurada y organizada violaba a menores en sus instalaciones. Su fundador tenía una familia secreta en Madrid costeada a todo lujo por dinero opaco de la organización y muchos de los abusos se produjeron en el seminario menor de Cantabria, en Ontaneda.