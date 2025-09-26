edición general
Legislar la religión

Creo que la mayoría de la población desconoce quienes son los legionarios de Cristo, su enorme poder y los horribles abusos. Es algo muy relevante porque los legionarios de Cristo tienen 7 colegios en España y es una organización que de forma estructurada y organizada violaba a menores en sus instalaciones. Su fundador tenía una familia secreta en Madrid costeada a todo lujo por dinero opaco de la organización y muchos de los abusos se produjeron en el seminario menor de Cantabria, en Ontaneda.

Esteban_Rosador
En la práctica, España es un país confesional o, al menos, uno en en que la iglesia católica disfruta de enormes privilegios heredados de la dictadura nacionalcatólica anterior. Y, si no ponemos remedio, se convertirá en un país multiconfesional.
Galton
Las sectas están prohibidas, lo que hace falta es declarar a los legionarios de Cristo una secta...
DonaldBlake
#2 En el fondo (algunas también en la superficie) cualquier religión es una secta.
Galton
#3 Ya, pero para empezar están las peligrosas...
pirat
Los números dicen que la gente huye de la religión y las teocracias.
Suelen ser las democracias laicas las receptoras de emigración y las dictaduras teocráticas las emisoras ¿ Por que será ? Por ello no se entiende que estos inmigrantes arrastren consigo la razón última que les ha hecho huir de su país y nos contaminen a los que les acogemos con esta lacra.
