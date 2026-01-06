Legislando el derecho a reparar

Hemos estado viendo cómo la industria produce máquinas con una fiabilidad muy pobre, desde lavadoras a automóviles, y hace caja con ello disparando el precio de las reparaciones, lo cual introduce un incentivo perverso para producir con aún peor calidad. Con protocolos cerrados y sistemas propietarios, procuran crear un monopolio en la reparación que les permita imponer precios de repuestos absurdos. ¿Cómo defender de manera efectiva el derecho a la reparación, que no sólo debe asegurar que es posible, sino que es económicamente conveniente?
| etiquetas: legislación , derecho a reparar
En el siglo pasado, cuando los productos tecnológicos se popularizaron, era muy usual que los fabricantes introdujeran fallas programadas calculadas para que el producto se rompiera poco después de finalizar la garantía. No es que pensaran en vender productos nuevos porque eran muy caros en aquel tiempo: lo que vendían eran repuestos.
Con el tiempo los productos se fueron abaratando tanto que la táctica cambió. Se trataba de vender productos mejores para que la… » ver todo el comentario