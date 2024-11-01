Legalize — España. Legislación española como repositorio Git

Legislación española como repositorio Git. Cada ley es un fichero Markdown, cada reforma un commit. Más de 8.600 leyes del API de datos abiertos del BOE, con historial completo de reformas desde 1960. Parte del proyecto Legalize github.com/legalize-dev/legalize
. Incluye toda la legislación consolidada clasificada como "estatal" del BOE: Constitución Española, Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias, Reales Decretos-ley, Reales Decretos Legislativos. Cada reforma es un commit independiente con la fecha oficial de publicación.