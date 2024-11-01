edición general
8 meneos
47 clics
Legalize — España. Legislación española como repositorio Git

Legalize — España. Legislación española como repositorio Git

Legislación española como repositorio Git. Cada ley es un fichero Markdown, cada reforma un commit. Más de 8.600 leyes del API de datos abiertos del BOE, con historial completo de reformas desde 1960. Parte del proyecto Legalize github.com/legalize-dev/legalize. Incluye toda la legislación consolidada clasificada como "estatal" del BOE: Constitución Española, Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias, Reales Decretos-ley, Reales Decretos Legislativos. Cada reforma es un commit independiente con la fecha oficial de publicación.

| etiquetas: legislación , git , repositorio , boe
7 1 0 K 75 tecnología
2 comentarios
7 1 0 K 75 tecnología
Supercinexin #1 Supercinexin
¿No le podían haber llamado "Legalidad"? ¿Tenían que usar una palabra inglesa para nombrar al repositorio donde está digitalizada la legalidad ESPAÑOLA? Putos developers.
4 K 58
#2 soberao *
#1 Parece que es un proyecto internacional con idea de hacer lo mismo en otros países. Solo el de España y Francia están empezado y el resto solo mencionado en una lista: github.com/legalize-dev/legalize
0 K 18

menéame