¿Es legal que me cobren más por pagar con tarjeta? Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España

En este artículo te explicamos qué dice la ley sobre los recargos por pagos con tarjeta, en qué casos está permitido cobrarlos y qué puedes hacer si crees que están vulnerando tus derechos como consumidor. Relacionada -> Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España: www.meneame.net/story/pagar-efectivo-obtener-descuento-moda-esta-resuc

| etiquetas: pagar , tarjeta , efectivo , iva , descuento , dinero
31 comentarios
Guanarteme #6 Guanarteme
#3 ¡Ah, esa es otra!, ¿Vas a necesitar ticket? xD
#22 cunaxa
#6 Esa es la pregunta que cuando me la hacen, descarto automáticamente el sitio para volver.
Nunca más, salvo caso de necesidad urgente.
frg #24 frg
#22 No se por qué. ¿Para qué vas a gastar papel en algo que vas a tirar al instante?
rafaLin #29 rafaLin
#6 Si me descuentas el IVA no. Si no, te jodes y me traes el ticket y hasta la factura.
#5 pirat
Es injusto que tengas que ganar menos con quien paga con targeta sin que puedas compensarlo.
Se ha puesto de moda el parasitismo.
Pacman #9 Pacman
#5 si que puedes compensarlo y un buen empresario lo tiene contemplado en el precio

Además, hace años que existen las tarifas planas y lo de negociar las comisiones para las tarjetas

Los que se quejan de esto deben vivir en 2001 más o menos
#14 pirat
#9 Haciendo pagar a justos por pecadores.
Pero nada, erre que erre, a enriquecer a la banca por su arduo trabajo, su gran servicio y su no monopolística actitud.
Yo también quiero un chollete de esos, o al menos poder elegir quien me somete a este impuesto revolucionario...
Pacman #18 Pacman
#14
La comodidad se paga, simplemente

La red de cajeros, los datáfonos, los servidores. Eso se paga.

Si quieres un chollo así, inventa un sistema así y que lo use mucha gente. Te harás muy, muy rico.
#19 pirat
#18 Mientras no me obliguen a pasar por ese aro... como si hay quien decide pagar por comida basura o por trabajar ...
Solo por la huella ecológica, esas transacciones deberían estar gravadas no solo para el que cobra.
frg #27 frg
#9 Entonces, ¿subes el precio para compeesar a los parásitos?
Pacman #30 Pacman
#27
se llama escandallo y si, todas las empresas lo tienen en cuenta.

Pero vamos, que si los consideras parásitos pues oye, todo lo que te diga te va a dar igual.
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Más información:

¿Me pueden cobrar más por pagar con tarjeta o establecer un importe mínimo? www.larazon.es/economia/pueden-cobrar-mas-pagar-tarjeta-establecer-imp

Posibles sanciones de Visa o MasterCard

Por otra parte, si el comercio acepta el pago con las tarjetas Visa o MasterCard y pretende establecer límites mínimos al pago, podría tener consecuencias negativas, ya que el contrato de afiliación a estos sistemas suele…   » ver todo el comentario
#11 pirat
#7 De momento no estás obligado a tener datáfono...
A mí, al final del confinamiento en la pandemia, me negaron el acceso a un autobús urbano por no tener targeta para pagar los dos euros... de forma totalmente ilegal como lo es rechazar el pago en efectivo.
La tecnología y las máquinas están para ayudarnos, no para someternos.
Guanarteme #15 Guanarteme
#11 Completamente de acuerdo, una de las tantas aberraciones inaceptables a las que nos sometieron en la pandemia (solo tarjeta), y lo dice uno que se preocupaba en cumplir las normas a rajatabla; pero, años más tarde, veo que hubo normas que fueron un despropósito.
frg #25 frg
#11 ¿No estás obligado? Si conoces alguien que no lo tenga te contará los problemas que tiene, y como repite una y otra vez "sólo efectivo" aun teniendo carteles gigantes. La presión de los compradores te obliga a tener un datáfono.
Guanarteme #2 Guanarteme
¿Cómo arrancarle una preciosa sonrisa al dueño del establecimiento? Diciéndole cuando te traiga la cuenta:

- En efectivo, por favor

- ¡Yiuuuuju, jódete, Hacienda!

xD xD xD :troll: :troll: :troll:
wata #3 wata
#2 Dentro de poco con la factura electrónica eso dejará de ser así. Y por supuesto pagando en efectivo se debería dar un recibo o un ticket sin necesidad de pedirlo cosa que no suelen hacer.
rafaLin #31 rafaLin
#3 Con la CDBC dejarás de tener la opción del efectivo en Europa.
#4 pirat
#2 Claro, todos somos defraudores y violadores.
Es infinitamente mejor que parte de los beneficios por tu trabajo se los lleve la pobrecita banca en cada pago... donde vas a parar.
Guanarteme #7 Guanarteme
#4 Claro, todos somos defraudores y violadores

Yo no he dicho eso :-)

¿Y Hacienda, la malvada hacienda robándome con sus impuestos para mantener carreteras, colegios y hospitales?

En cualquier caso, no estás obligado a tener datáfono, de hecho hay establecimientos con su buen cartel diciendo "no se aceptan pagos con tarjeta". Suelen ser cutrillos eso sí.

Y que conste que me parecería distópico y nada deseable el que desapareciese el efectivo.
#23 cunaxa
#7 Vamos, que estás en contra de que se defraude, pero te dedicas a promover y normalizar a los defraudadores.
#8 DonaldBlake
#4
Los autónomos defraudan, los funcionarios procrastinamos.

Generalizar está generalizado :roll:
Aperitx #17 Aperitx
#2 ¿jodete hacienda o jodeos los españoles?
#21 cunaxa
#2 Bueno, hacienda es quien paga los servicios que todos recibimos.
El dinero de nuestros impuestos van para Hacienda. Si se los queda el dueño, está robando.
Lo que se tenía que hacer es perseguir a estos ladrones con más ahínco y ponerles multas que les hagan cerrar el establecimiento.
Cuanto menos gentuza y delincuentes como esos haya, más espacio para las empresas normales y mejor viviremos todos.
#10 Abajo
El problema es la comisión a los establecimientos cuando se paga con tarjeta. Creo que con bizum no hay comisión, es una buena alternativa para destronar a Visa y MasterCard pero no sé si los negocios pueden tener bizum...
Pablapa #16 Pablapa
#10 con Bizum, a partir de cierta cantidad de transacciones (creo que eran más de 70 al mes), debes pagar una cuota mensual. Por el datáfono, también se paga una cuota mensual (independientemente del uso que le des).
En algunos lugares, están "favoreciendo" el pago en efectivo para no tener que declarar todo lo que facturan.
mis_cojones_en_bata #20 mis_cojones_en_bata
#10 el bizum en empresas no es gratis.

Y lo sé porque precisamente la semana pasada tuve que contratarlo para mi empresa. En empresas no es igual que en particulares.
frg #28 frg
#10 Pueden y tienen, pero las tarjetas tienen mejor respaldo frente a problemas.
Lamantua #26 Lamantua
Engañar a Hacienda por jetas y sinvergüenzas lleva de moda toda la vida.
Andreham #12 Andreham *
En ventas online es común meter el 3,4%+0,35€ de comisión de paypal, ¿por qué no se puede cobrar el 1-2% que se queda el banco por la comisión de TPV?
#13 xaxipiruli
#12 la verdad es que es un abuso un 1-2% por un cacharro y tecnologías que no lo valen más allá del monopolio.
