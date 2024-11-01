¿Es legal que me cobren más por pagar con tarjeta? Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España

En este artículo te explicamos qué dice la ley sobre los recargos por pagos con tarjeta, en qué casos está permitido cobrarlos y qué puedes hacer si crees que están vulnerando tus derechos como consumidor. Relacionada -> Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España: www.meneame.net/story/pagar-efectivo-obtener-descuento-moda-esta-resuc
Nunca más, salvo caso de necesidad urgente.
Se ha puesto de moda el parasitismo.
Además, hace años que existen las tarifas planas y lo de negociar las comisiones para las tarjetas
Los que se quejan de esto deben vivir en 2001 más o menos
Pero nada, erre que erre, a enriquecer a la banca por su arduo trabajo, su gran servicio y su no monopolística actitud.
Yo también quiero un chollete de esos, o al menos poder elegir quien me somete a este impuesto revolucionario...
La comodidad se paga, simplemente
La red de cajeros, los datáfonos, los servidores. Eso se paga.
Si quieres un chollo así, inventa un sistema así y que lo use mucha gente. Te harás muy, muy rico.
Solo por la huella ecológica, esas transacciones deberían estar gravadas no solo para el que cobra.
se llama escandallo y si, todas las empresas lo tienen en cuenta.
Pero vamos, que si los consideras parásitos pues oye, todo lo que te diga te va a dar igual.
¿Me pueden cobrar más por pagar con tarjeta o establecer un importe mínimo? www.larazon.es/economia/pueden-cobrar-mas-pagar-tarjeta-establecer-imp
Posibles sanciones de Visa o MasterCard
Por otra parte, si el comercio acepta el pago con las tarjetas Visa o MasterCard y pretende establecer límites mínimos al pago, podría tener consecuencias negativas, ya que el contrato de afiliación a estos sistemas suele… » ver todo el comentario
A mí, al final del confinamiento en la pandemia, me negaron el acceso a un autobús urbano por no tener targeta para pagar los dos euros... de forma totalmente ilegal como lo es rechazar el pago en efectivo.
La tecnología y las máquinas están para ayudarnos, no para someternos.
- En efectivo, por favor
- ¡Yiuuuuju, jódete, Hacienda!
Es infinitamente mejor que parte de los beneficios por tu trabajo se los lleve la pobrecita banca en cada pago... donde vas a parar.
Yo no he dicho eso
¿Y Hacienda, la malvada hacienda robándome con sus impuestos para mantener carreteras, colegios y hospitales?
En cualquier caso, no estás obligado a tener datáfono, de hecho hay establecimientos con su buen cartel diciendo "no se aceptan pagos con tarjeta". Suelen ser cutrillos eso sí.
Y que conste que me parecería distópico y nada deseable el que desapareciese el efectivo.
Los autónomos defraudan, los funcionarios procrastinamos.
Generalizar está generalizado
El dinero de nuestros impuestos van para Hacienda. Si se los queda el dueño, está robando.
Lo que se tenía que hacer es perseguir a estos ladrones con más ahínco y ponerles multas que les hagan cerrar el establecimiento.
Cuanto menos gentuza y delincuentes como esos haya, más espacio para las empresas normales y mejor viviremos todos.
En algunos lugares, están "favoreciendo" el pago en efectivo para no tener que declarar todo lo que facturan.
Y lo sé porque precisamente la semana pasada tuve que contratarlo para mi empresa. En empresas no es igual que en particulares.