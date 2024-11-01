Leer los artículos científicos más importantes del mundo era caro y complejo: Sci-Hub lo ha arreglado con una IA

El conocimiento científico supuestamente es algo que nos nutre a todos los seres humanos para seguir avanzando, pero el problema es que en muchas ocasiones los artículos que contienen este conocimiento están en herramientas que requieren de una suscripción para leerlos. Esta limitación en el acceso al conocimiento universal ha hecho que surjan diferentes plataformas que aglutinan todos estos artículos, como Sci-Hub, que ahora mejora con su IA llamada Sci-Bot que promete acabar con las "alucinaciones" de ChatGPT en el campo científico.