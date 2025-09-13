edición general
La lealtad de los clientes de Tesla se desploma

¿Por qué están abandonando Tesla? Por un lado, la gama de modelos ha envejecido sin una renovación profunda. Además, las recientes polémicas protagonizadas por Elon Musk, con una exposición mediática creciente ligada a posturas políticas polarizadoras, están deteriorando la imagen de la marca. Pero hay un dato aún más revelador: no todos los clientes de Tesla se están pasando a otros coches eléctricos. Un 30% de los antiguos propietarios ha optado por volver a tecnologías basadas en combustibles fósiles.

Lutin #1 Lutin
El ceo ha demostrado ser un subnormal.
#5 z1018
A hacer el saludo nazi y enorgullecerse de él, le llaman "posturas políticas polarizadas".
Seguro que si bautizan un modelo con el nombre Adolf 88, le llamarían "homenaje a personaje histórico".
Hay que joderse con los lameculos de los blogs y medios.
#3 Kikiru *
El principal motivo es la competencia y ya no se ven como coches novedosos, y como bien dice el artículo los modelos llevan siendo los mismos 10 años.

Estos dos últimos años han salido al mercado europeo al menos diez coches que merecen la pena y son más asequibles que Tesla. Por ejemplo Leapmotor tiene 2 modelos bien equipados y de tamaño grande por 25mil con las subvenciones.

La gente quiere un coche asequible porque la mayoría tiene un presupuesto para coche nuevo de 10-30mil €.
#6 Pitchford
Se pasó la fiebre de la novedad y el presumir. Ahora llega la hora de competir sin más.
#2 dakota
No conozco a NADIE que tenga un EV y haya vuelto a un coche de gasolina o diésel, se cambia de un EV a otro EV
Si alguien conoce un caso que me lo digan
Desideratum #4 Desideratum
#2 Eso es precisamente lo que más se me ha llamado la atención de la noticia. Hay que tener en cuenta que está habla de tendencias en Estados Unidos.

Solo hay que ver cómo está ese país a nivel social y político para comprender como es posible semejante regresión. Algo que en otro país podría ser una auténtica distopía.
OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
Noticia tardía, el boicot a Tesla empezó cuando el drogadicto hizo el saludo nazi, ahí fue cuando los yankees empezaron a vender sus teslas.
Y lo de que 3 de cada 10 cambien de coche a uno de combustión... Pues igual viene porque el tarado del risketo ha decidido joder a los coches eléctricos y las renovables.
