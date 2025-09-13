La lealtad de los clientes de Tesla se desploma

¿Por qué están abandonando Tesla? Por un lado, la gama de modelos ha envejecido sin una renovación profunda. Además, las recientes polémicas protagonizadas por Elon Musk, con una exposición mediática creciente ligada a posturas políticas polarizadoras, están deteriorando la imagen de la marca. Pero hay un dato aún más revelador: no todos los clientes de Tesla se están pasando a otros coches eléctricos. Un 30% de los antiguos propietarios ha optado por volver a tecnologías basadas en combustibles fósiles.
Seguro que si bautizan un modelo con el nombre Adolf 88, le llamarían "homenaje a personaje histórico".
Hay que joderse con los lameculos de los blogs y medios.
Estos dos últimos años han salido al mercado europeo al menos diez coches que merecen la pena y son más asequibles que Tesla. Por ejemplo Leapmotor tiene 2 modelos bien equipados y de tamaño grande por 25mil con las subvenciones.
La gente quiere un coche asequible porque la mayoría tiene un presupuesto para coche nuevo de 10-30mil €.
Si alguien conoce un caso que me lo digan
Solo hay que ver cómo está ese país a nivel social y político para comprender como es posible semejante regresión. Algo que en otro país podría ser una auténtica distopía.
Y lo de que 3 de cada 10 cambien de coche a uno de combustión... Pues igual viene porque el tarado del risketo ha decidido joder a los coches eléctricos y las renovables.