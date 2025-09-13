La lealtad de los clientes de Tesla se desploma

¿Por qué están abandonando Tesla? Por un lado, la gama de modelos ha envejecido sin una renovación profunda. Además, las recientes polémicas protagonizadas por Elon Musk, con una exposición mediática creciente ligada a posturas políticas polarizadoras, están deteriorando la imagen de la marca. Pero hay un dato aún más revelador: no todos los clientes de Tesla se están pasando a otros coches eléctricos. Un 30% de los antiguos propietarios ha optado por volver a tecnologías basadas en combustibles fósiles.