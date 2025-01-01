edición general
Los lazos con el PP del magistrado que decidirá qué pasa con los expedientes al juez Peinado

Todas las miradas en el Consejo General del Poder Judicial apuntan hacia una sola mesa de despacho: la de Ricardo González Conde Díez. Este magistrado, convertido desde hace años en el “gran inquisidor” de la carrera judicial, es el responsable de decidir qué ocurre con los expedientes que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, cuyas últimas actuaciones han provocado quejas formales desde el Gobierno y el PSOE.

#1 crackity_jones
Atado y bien atado
OCLuis #2 OCLuis
¿Cómo se tiene que sentir una persona que hace una de las carreras más duras que conozco basada precisamente en la administración de justicia para terminar siendo una marioneta y traicionar precisamente todo lo que ha aprendido?

Es como si haces la carrera de medicina, la especialidad, apruebas el mir y terminas, por las razones que sean, trabajando en una morgue.

Te llevas una parte importante de tu vida estudiando que es y como se hace la justicia y al final tu trabajo es traicionar precisamente todo aquello que has aprendido.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 ¿por el poder y la pasta?
oceanon3d #4 oceanon3d *
Pues ya sabemos lo que va a pasar con Peinando. Este tipo no tiene pinta de joderse la vida a pecho descubierto a dos días de su jubilación; para hacer lo que hace es evidente que debe tener una especie de pacto de "no agresión" de estancia superiores.

Pero me empieza a preocupar mas si por "casualidad" este pepero e el también el que lleva la queja ante el CGPJ sobre la jueza de la DANA.
