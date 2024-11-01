Lawrence O'Donnell: «Nadie contradice más a Donald Trump que el propio Donald Trump» [ENG]  

Trump: «El gobierno iraní quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas. Y tenemos un problema porque nadie sabe con certeza quiénes son los líderes.» O'Donnell: «Así que la primera frase es: quieren llegar a un acuerdo. La segunda frase es: no sabemos quiénes son. Es imposible decir que quieren llegar a un acuerdo si luego dices que nadie sabe quiénes son los líderes. Así que Donald Trump ahora, en la práctica, está diciendo que no sabe con quién está en guerra.»