Laura, 46 años, vive en la pobreza con un presupuesto diario de 0 euros: “me intoxiqué y vomité durante dos días. La intoxicación se debió a alimentos de etiqueta roja”

Laura, de 46 años, que pasa su día a día con un presupuesto diario de 0 euros, una situación en la que cada jornada es una lucha por cubrir lo más básico. La historia de Laura se dio a conocer a través del medio local Seura, en el que describe con crudeza y honestidad las dificultades de vivir con ingresos mínimos.

| etiquetas: españa , pobreza
6 comentarios
Tontolculo #3 Tontolculo
Que conste que la noticia es en Finlandia
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
“ Actualmente, recibe un total de 1.272 euros al mes, entre prestaciones relacionadas con ingresos y ayuda para la vivienda. Pero tras pagar el alquiler, las facturas habituales, le quedan menos de 300 euros para todo lo demás. Esto convierte cualquier gasto extraordinario en una crisis potencial”

0 euros si


*Ah , y no renuncia al Spotify y se entrena en un gimnasio que supongo que no será gratis.
Los nuevos pobres :-D
frankiegth #6 frankiegth *
"...Aunque Laura es diseñadora gráfica, le resulta prácticamente imposible ejercer en este campo porque no dispone de un ordenador potente ni de licencias de software necesarias para trabajar profesionalmente. Esta barrera tecnológica la deja fuera de un mercado laboral que cada vez exige más competencias digitales..."

Esta mujer no tiene ni la más remota idea de lo que es el "Software Libre" ni de que sus aplicaciones gráficas y de diseño libremente disponibles funcionan perfectamente sobre cualquier distribución Gnu/Linux con ordenadores con un hardware de hace más de 10 años.
#4 heiwa
Etiquetas: "España"? Estoy seguro de que hay muchas personas en situaciones similares en España, pero Laura vive en Finlandia según la noticia.
#1 Banshee2x
No obstante, hay inversiones que considera necesarias para cuidar su salud mental y a las que no está dispuesta a renunciar, como su suscripción a Spotify

Laura: eres tonta.
Narmer #5 Narmer
#1 Pues muy avispada financieramente no es. Si yo estoy así de jodido, me conformo con el Spotify con anuncios. Total, si no trabaja, tiempo tiene para perderlo en un anuncio cada 20 minutos.
