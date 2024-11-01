El láser militar más asequible del mundo puede derribar 200 drones en una sola explosión [ENG]

La empresa de defensa australiana Electro Optic Systems (EOS) ha presentado recientemente el arma láser de alta energía más asequible del mundo, un sistema de 150 kilovatios llamado Apollo, capaz de destruir hasta 200 drones en una sola carga, sin disparar una sola bala ni requerir energía externa. El sistema móvil y modular marca una primicia mundial para un láser listo para el combate de esta clase de potencia, ya exportado a un país de la OTAN, según EOS.
| etiquetas: laser , militar , barato , drones , eos , australia