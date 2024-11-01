edición general
1 meneos
33 clics

Las claves de una hecatombe

Algunas dudas de compromiso, las lesiones, los tiros libres, el fiasco del debut contra Georgia y la falta de liderazgo explican una caída histórica.

| etiquetas: selección española , baloncesto , eurobasket
1 0 1 K 4 actualidad
1 comentarios
1 0 1 K 4 actualidad
Arkhan #1 Arkhan
¿La clave? Conseguir juntar cien bueyes.
0 K 10

menéame