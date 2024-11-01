Larry Ellison, el tecnoligarca que 'colecciona' medios de comunicación: tras CBS y Tik Tok, va a por la CNN

La Sexta Columna analiza en este vídeo quién es Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a Oracle. Cercano a Donald Trump, se está convirtiendo en el principal magnate de los medios en Estados Unidos. Es el director general al frente de la compañía de datos más poderosa del mundo, Oracle. Un hombre que se hizo rico, según el profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, Aitor Jiménez, porque "desde muy pronto vio el potencial que tenía internet a la hora de estructurar el mundo de una manera diferente".