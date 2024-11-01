edición general
Larry Ellison supera a Elon Musk como el más rico del mundo: subida histórica de Oracle (+40%) hasta 1 billón en bolsa

Las acciones de Oracle se disparan este miércoles cerca del 40% en Wall Street y catapultan la fortuna de Ellison hasta los 400.000 millones de dólares.

mente_en_desarrollo
Mira que en época de Bill Gates como el más rico del mundo, parecía que era difícil superar esa maldad por dinero.

Pero desde entonces, solo han aparecido gente peor. Oracle es un puto cáncer que destroza todo lo que toca (excepto su base de datos, que hay que reconocer que es buena).
soberao
Muy bien pero la cara de gilipollas que tiene no hay quien se la cambie por mucho que suban las acciones en bolsa.
Connect
Vuelven los viejos rockeros!
mahuer
Peleando para ver quién posee más humo.
