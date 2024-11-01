·
más visitadas
10778
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7330
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6063
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6337
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4210
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
más votadas
578
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
403
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
460
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
541
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
447
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
4
meneos
48
clics
Larry Ellison supera a Elon Musk como el más rico del mundo: subida histórica de Oracle (+40%) hasta 1 billón en bolsa
Las acciones de Oracle se disparan este miércoles cerca del 40% en Wall Street y catapultan la fortuna de Ellison hasta los 400.000 millones de dólares.
larry ellison
elon musk
4
0
0
K
46
actualidad
4 comentarios
actualidad
#4
mente_en_desarrollo
Mira que en época de Bill Gates como el más rico del mundo, parecía que era difícil superar esa maldad por dinero.
Pero desde entonces, solo han aparecido gente peor. Oracle es un puto cáncer que destroza todo lo que toca (excepto su base de datos, que hay que reconocer que es buena).
1
K
26
#1
soberao
Muy bien pero la cara de gilipollas que tiene no hay quien se la cambie por mucho que suban las acciones en bolsa.
0
K
14
#2
Connect
Vuelven los viejos rockeros!
0
K
11
#3
mahuer
Peleando para ver quién posee más humo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
