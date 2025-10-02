·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7846
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: “Muy equilibrado todo en infartos unidos”
3667
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
3532
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
2627
clics
Ayuso y el efecto Torrente
3626
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
más votadas
548
OKdiario confirma el contrato de 75.000 euros para publicar contenido patrocinado por ACOM, pero asegura que no era “propaganda sionista”
450
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
397
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé
556
Carlos Alsina, sobre la flotilla: "Siempre fue una misión abocada a quedar incumplida, pero eso mismo era parte de la misión"
647
Israel detiene la flotilla, silencio de los líderes de la UE. Estallan las protestas en toda Europa [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
48
clics
Lanzan órdenes de lanzar operaciones dentro de Venezuela
Aviones de combate de EEUU han sobrevolado las costas de Venezuela sobre el mar Caribe por orden de Donald Trump
|
etiquetas
:
venezuela
,
trump
10
2
4
K
78
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
4
K
78
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
angar300
Jo, los rusos de nuevo invadiendo espacio aéreo de países de la OTAN... Perdón...¿Me he perdido?
3
K
38
#7
pip
Hombre, a ver. No van a estar Putin y Netanyahu bombardeando cosas y no jugar él con sus avioncitos. Qué clase de lider hijoputa mundial sería entonces.
2
K
35
#2
Ramen
Vaya, eso es una declaración no formal de guerra. Como lo que hizo Japón sobre Perl Harbour.... o Israel sobre Irán, Líbano, Qatar, Siria y .... ah., si, Palestina.
3
K
35
#3
chavi
#2
Estan esperando que Maduro haga algo
0
K
12
#9
Enésimo_strike
#2
Rusia sobre Ucrania ..
1
K
25
#8
cunaxa
¿ No hay un periódico de verdad para estas noticias ?
Parece interesante, pero esto no es un medio de información, es más bien un medio de propaganda de una determinada ideología.
A saberse lo que tiene de cierto y lo que tiene de manipulación.
2
K
35
#11
KaBeKa
#8
Otra noticia de este periódico:
gaceta.es/mundo/salen-a-la-luz-documentos-que-confirman-que-hamas-diri
Esto no es periódico, es un panfleto al mejor postor...
1
K
16
#1
cenutrios_unidos
Comonse cabree superbigotes!
0
K
12
#4
Noeschachi
Se viene un Maine o Golfo de Tonkin caribeño
0
K
11
#12
calde
Qué demócratas son que no pueden resistirse a atacar a la primera dictadura que pillan ...
0
K
11
#5
A.more
Hitler invadia. Este dictador también imvade
0
K
10
#10
madstur
Estados Unidos podría, en caso de decisión política, no limitarse a acciones quirúrgicas, sino tomar posiciones defensivas en territorio venezolano.
Entre el titular y este párrafo dentro de la noticia, media un deseo de "La Gaceta".
Se merecería un negativo por ser ese panfleto y la mentira del titular, pero no pongo negativos.
0
K
10
#13
daniMate
Premio Nobel de la Paz
0
K
10
#14
solojavi
Alguien ha lanzado la noticia donde dicen que el gobierno de EEUU ha lanzado la orden a sus pilotos para que lancen ataques. Con lo rico que es nuestro lenguaje no había necesidad de escribir algo así
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece interesante, pero esto no es un medio de información, es más bien un medio de propaganda de una determinada ideología.
A saberse lo que tiene de cierto y lo que tiene de manipulación.
gaceta.es/mundo/salen-a-la-luz-documentos-que-confirman-que-hamas-diri
Esto no es periódico, es un panfleto al mejor postor...
Entre el titular y este párrafo dentro de la noticia, media un deseo de "La Gaceta".
Se merecería un negativo por ser ese panfleto y la mentira del titular, pero no pongo negativos.