Lanzan órdenes de lanzar operaciones dentro de Venezuela

Aviones de combate de EEUU han sobrevolado las costas de Venezuela sobre el mar Caribe por orden de Donald Trump

#6 angar300
Jo, los rusos de nuevo invadiendo espacio aéreo de países de la OTAN... Perdón...¿Me he perdido?
pip #7 pip
Hombre, a ver. No van a estar Putin y Netanyahu bombardeando cosas y no jugar él con sus avioncitos. Qué clase de lider hijoputa mundial sería entonces.
Ramen #2 Ramen
Vaya, eso es una declaración no formal de guerra. Como lo que hizo Japón sobre Perl Harbour.... o Israel sobre Irán, Líbano, Qatar, Siria y .... ah., si, Palestina.
#3 chavi
#2 Estan esperando que Maduro haga algo
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#2 Rusia sobre Ucrania ..
#8 cunaxa
¿ No hay un periódico de verdad para estas noticias ?
Parece interesante, pero esto no es un medio de información, es más bien un medio de propaganda de una determinada ideología.
A saberse lo que tiene de cierto y lo que tiene de manipulación.
#11 KaBeKa
#8 Otra noticia de este periódico:
gaceta.es/mundo/salen-a-la-luz-documentos-que-confirman-que-hamas-diri
Esto no es periódico, es un panfleto al mejor postor...
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Comonse cabree superbigotes!
Noeschachi #4 Noeschachi
Se viene un Maine o Golfo de Tonkin caribeño
calde #12 calde
Qué demócratas son que no pueden resistirse a atacar a la primera dictadura que pillan ... :roll:
A.more #5 A.more
Hitler invadia. Este dictador también imvade
madstur #10 madstur
Estados Unidos podría, en caso de decisión política, no limitarse a acciones quirúrgicas, sino tomar posiciones defensivas en territorio venezolano.

Entre el titular y este párrafo dentro de la noticia, media un deseo de "La Gaceta".

Se merecería un negativo por ser ese panfleto y la mentira del titular, pero no pongo negativos.
#13 daniMate
Premio Nobel de la Paz
#14 solojavi
Alguien ha lanzado la noticia donde dicen que el gobierno de EEUU ha lanzado la orden a sus pilotos para que lancen ataques. Con lo rico que es nuestro lenguaje no había necesidad de escribir algo así :'(
