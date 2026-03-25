Lanzamiento de la Progress MS-33 y acoplamiento con la ISS usando el sistema TORU

El pasado día 24 de marzo a las 11:59:51 UTC despegó la nave de carga Progress MS-33 (nº 463) mediante un cohete Soyuz 2.1a desde la rampa PU-6 del Área 31 del cosmódromo de Baikonur. La Progress MS-33, o Progress-94 según la confusa nomenclatura de la NASA, ha sido construida por la empresa RKK Energía de Moscú y lleva a la Estación Espacial Internacional (ISS) 2509 kg de carga, incluyendo 828 kg de propulsores, 620 kg de comida, 420 kg de agua y 50 kg de oxígeno.