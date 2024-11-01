edición general
El “lanzallamas” de Vox en RTVE comienza con una auditoría de los costes de "Mañaneros" y "Malas Lenguas"

Vox acaba de registrar en el Congreso una Proposición no de Ley firmada por el autor de la frase del “lanzallamas”, el diputado Mariscal, y sus compañeras Pepa Millán, la portavoz de Vox, y Carina Mejías. En ella, los ultras destacan que “la galopante deuda acumulada de RTVE obliga a revisar su situación contable”. Desequilibrio presupuestario del que culpan al presidente de RTVE, José Pablo López, y a su gestión “reprochable” de la parrilla de contenidos que tan buenos resultados le está devolviendo en audiencias.

Leon_Bocanegra
La pataleta de los nenes.
sotillo
#1 Si se pide auditoría por esto ¿Por qué no se pide del dinero que dan las autonomías del pp y Vox a los medios de bulos que les apoyan?
Sr.No
Qué viva la libertad, carajo!!

Estos son los que luego decían que estaban censurados y que apostaban por la libertad de expresión y que cuando gobernasen "promoverían" la libertad de expresión.
alfre2
Sonará feo, pero parece “trabajo”. Es un inicio
calde
#5 #6 #7 Bueno, al menos está vez les da por pedir auditorías, que nunca está demás. Mejor eso que hacer lo que hacen el resto de días: publicar bulos para generar odio. A ver si siguen así una temporada.
Asnaeb
Fachas, tiempos de ratas y cucarachas.
luckyy
Abría que investigar más la financiación de estos HDP, que es donde más les dolería
Jarod_mc
Ellos robando y con la maza dando
tetepepe
¿Por qué no le preguntan a la fruta podrida de Madrid por sus inyecciones de pasta a los mierdos de comunicación fachas?
