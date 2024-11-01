El “lanzallamas” de Vox en RTVE comienza con una auditoría de los costes de "Mañaneros" y "Malas Lenguas"

Vox acaba de registrar en el Congreso una Proposición no de Ley firmada por el autor de la frase del “lanzallamas”, el diputado Mariscal, y sus compañeras Pepa Millán, la portavoz de Vox, y Carina Mejías. En ella, los ultras destacan que “la galopante deuda acumulada de RTVE obliga a revisar su situación contable”. Desequilibrio presupuestario del que culpan al presidente de RTVE, José Pablo López, y a su gestión “reprochable” de la parrilla de contenidos que tan buenos resultados le está devolviendo en audiencias.