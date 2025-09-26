Lanzados los observatorios heliofísicos IMAP, Carruthers y SWFO

No todos los días se lanza una misión heliofísica. Y menos al punto de Lagrange L1, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y menos todavía tres misiones de este tipo al mismo tiempo. (...) Aunque el nombre de la misión parece que no guarda ninguna relación con el Sol, en realidad el objetivo de IMAP es estudiar los límites de la heliosfera, es decir, la región dominada por las partículas emitidas por el Sol —viento solar— y sus campos magnéticos.