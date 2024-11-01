·
Landaluce se querella contra Alvise Pérez por coacciones, amenazas y acoso
El alcalde de Algeciras pone su defensa en manos de Guadalupe Sánchez Baena, mediática abogada del rey emérito Juan Carlos I o de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
landaluce
alvise
coacciones
amenazas y acoso
compartir
#1
Khanbaliq
Abogada Paperas, solo defiende a fachas
Abogada Paperas, se lo lleva a pachas.
Abogada Paperas, defiende a veces
Abogada Paperas, a la ardilla le quita las nueces.
#2
Bombástico
Landaluce, calienta que sales.
