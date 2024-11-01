edición general
10 meneos
27 clics
Landaluce se querella contra Alvise Pérez por coacciones, amenazas y acoso

Landaluce se querella contra Alvise Pérez por coacciones, amenazas y acoso

El alcalde de Algeciras pone su defensa en manos de Guadalupe Sánchez Baena, mediática abogada del rey emérito Juan Carlos I o de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

| etiquetas: landaluce , alvise , coacciones , amenazas y acoso
8 2 0 K 92 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 92 actualidad
#1 Khanbaliq
Abogada Paperas, solo defiende a fachas
Abogada Paperas, se lo lleva a pachas.
Abogada Paperas, defiende a veces
Abogada Paperas, a la ardilla le quita las nueces.  media
0 K 8
#2 Bombástico
Landaluce, calienta que sales.
0 K 8

menéame