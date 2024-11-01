Láminas y estampas de Francisco de Goya

La Calcografía Nacional fue creada en 1789 con el fin de emprender importantes proyectos de grabado surgidos en el marco de la política ilustrada. Durante los últimos dos siglos la institución ha reunido un extraordinario conjunto de matrices grabadas por los más importantes artistas españoles, hasta conformar una de las mayores y mejores colecciones de planchas calcográficas del mundo. El principal tesoro conservado en la Calcografía Nacional son las 228 láminas de cobre abiertas al aguafuerte por Francisco de Goya, obras cumbre de la historia