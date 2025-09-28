Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española

La sorprendente decisión de que sea un jurado popular el que juzgue a la esposa del presidente del Gobierno ha desviado la atención esta semana de algo mucho más grave: por segunda vez en menos de dos años, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a dos de los principales capos de la mayor red de tráfico de drogas de Europa, la peligrosísima banda holandesa Mocro Maffia, alegando un “lamentable error” en ambos casos. No puede aceptarse la teoría del “lamentable error” mientras que no se lleve a cabo una investigación.