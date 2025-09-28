edición general
Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española

La sorprendente decisión de que sea un jurado popular el que juzgue a la esposa del presidente del Gobierno ha desviado la atención esta semana de algo mucho más grave: por segunda vez en menos de dos años, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a dos de los principales capos de la mayor red de tráfico de drogas de Europa, la peligrosísima banda holandesa Mocro Maffia, alegando un “lamentable error” en ambos casos. No puede aceptarse la teoría del “lamentable error” mientras que no se lleve a cabo una investigación.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
"Inexplicables". :palm:
#7 Sammy_Jankis
#2 Jaja, venía a decir lo mismo
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Inexplicables, las sentencias por dejadez, chapuza, ideología y falta de castigos a algún juez son las que son inexplicables.
#1 Pitchford
El trabajo en el que más puedes cometer "errores" sin que te pase nada. Salvo que sean como los de Garzón..
#3 laruladelnorte
El abogado del capo presentó una serie de recursos y, pese a la oposición de la Fiscalía, el 22 de febrero la Audiencia Provincial de Málaga ordenó su puesta en libertad, con medidas cautelares: presentarse en el juzgado cada 15 días. Lógicamente, el capo desapareció.

Los errores se pagan... :roll:
Paltus #5 Paltus
A ver qué día se encarga de esto una IA.
#4 AlexGuevara
Lamentable error? A cagar a la vía, mafiosos!
#6 endy
lamentable error = amenazas/corrupción (presuntamente)
