Lamashtu: el origen del vampiro

Antes de que el vampiro tuviera castillos, capa, nombre aristocrático o acento centroeuropeo, ya existían figuras nocturnas que encarnaban el miedo a la sangre, a la enfermedad, a la pérdida y a la muerte que llega mientras dormimos. Mucho antes de Drácula, mucho antes de los cementerios balcánicos y de las leyendas eslavas, en la antigua Mesopotamia surgió una presencia femenina, feroz e inquietante, cuyo recuerdo parece anticipar algunos de los rasgos más profundos del imaginario vampírico: Lamashtu.