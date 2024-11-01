edición general
El “LaLigaGate” llega al Congreso: ERC exige explicaciones al Gobierno por los bloqueos masivos de Internet

La estrategia antipiratería de LaLiga ha escalado hasta convertirse en un asunto político de primer nivel. Tras semanas de denuncias de usuarios, asociaciones tecnológicas y empresas afectadas, ERC ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer el alcance de los bloqueos de direcciones IP ordenados por la patronal del fútbol. LaLiga minimiza las quejas de los usuarios en redes sociales, argumentando que se refieren a “webs inexistentes, sin tráfico real o con apenas unas decenas de usuarios al mes”.

javibaz #3 javibaz
Ya era hora.
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Estoy recordando las malas artes de Telefónica, y me parece más que pertinente, porque es parte implicada, y de forma importante. No veo por qué hay que ocultarlo. En el artículo ni se la cita, por lo que sea.
Pertinax #2 Pertinax
Telefónica lleva años bloqueando IP en Venezuela. No verás quejas en el Congreso.
#5 Leon_Bocanegra *
#2 en el congreso de Venezuela,entiendo. O aquí tenemos que luchar las guerras de los demás?
Y cuando digo los demás, me refiero a los que les viene bien electoralmente a la derecha
Pertinax #7 Pertinax
#5 Hombre, si una empresa participada por el Gobierno Español censura en favor de una dictadura, algo podríamos opinar... o no. Pero que después no vendan motos.

No vieron las barbas del vecino cortar... disfruten lo votado.
Lyovin81 #8 Lyovin81
#2 Coño! El comodín de Cubazuela en una noticia sobre los bloqueos en España. Muy pertinente, si. Me gusta tu estilo, viene muy a cuenta.
#1 ombresaco
En una calle vacia le partieron la cara a Tebas, él denunció, pero los otros alegaron que no había tráfico, y que una sola persona es insignificante
roker #4 roker
Menos mal que los nacionalistas catalanes miran por los derechos en Internet de todos los españoles.
Veelicus #6 Veelicus
#4 lo hacen porque son uno de los pocos partidos de izquierdas del congreso
